Замглавы Минфина исключил легализацию расчетов в биткоинах

Возможность проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«То, что расчеты будут запрещены, ни у кого сомнения не вызывает из регуляторов. Главная задача — не допустить этого. То есть расчеты в биткоинах, понятное дело, запрещены», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что власти планируют заняться не регулированием криптовалют, а легализацией блокчейна, передает «РИА Новости». Как пояснил Моисеев, первый зампред правительства Игорь Шувалов принял решение наблюдать за ситуацией вокруг криптовалют. «И пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится [в других форматах]», — пояснил замминистра финансов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил РБК, что законопроект о регулировании криптовалют обсуждается экспертным советом, в работе которого будут участвовать и ЦБ, и Минфин.

«Как только созреет — вынесем. В любом случае такие дискуссии полезны. Понятно, что без позиции правительства и ЦБ, поддерживающей закон, решение всё равно не будет принято. Мы к этому с пониманием относимся, взвешенно. Но в то же время проработка вопроса необходима, нужно двигаться, смотреть, мониторить», — сказал Аксаков.

Ранее Моисеев заявлял, что Минфин выступает за закрытие доступа к операциям с криптовалютами для обычных людей, так как такие инвестиции «слишком опасны» и должны осуществляться только квалифицированными инвесторами.

Замглавы Минфина отмечал также, что продавать и покупать криптовалюту следует через биржу, чтобы «регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».

В свою очередь бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал ограничивать возможность расчетов в биткоинах по аналогии с расчетами в долларах.

«Мы имеем право обменивать, иметь, хранить, платить за рубежом, но внутри России расплачиваться по операциям — должно быть пока ограничение», — сказал Титов.