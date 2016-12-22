В Приморском океанариуме уволят избившего моржа тренера

Руководство Приморского океанариума уволит тренера за применение физической силы к моржу Мише. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя океанариума Елену Молчанову.

​По словам Молчановой, инцидент произошел 23 сентября, когда морж после своего выступления попытался залезть в бассейн к морским котикам.

«Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно придавить или притопить котов. Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику», — уточнила Молчанова.

Представитель океанариума рассказала, что моржу не было нанесено никаких травм и он продолжает участвовать в представлениях.

Ранее, 24 сентября, сообщалось о гибели белухи в Приморском океанариуме. После происшествия СК начал проверку обстоятельств гибели животного. Молчанова заявляла, что животное погибло, запутавшись в принесенных штормом снастях.

С открытия в 2016 году в океанариуме погибли два дельфина-белобочки, два моржа, пятимесячный сивуч, дельфин-афалина и белуха. После гибели двух моржей СК РФ завел дело о халатности против бывшего гендиректора океанариума. По данным следствия, к гибели животных привели условия, которые «не соответствовали надлежащему и безопасному содержанию особей».