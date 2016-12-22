Блогеры Nemagia не получили подтверждения отзыва исков против них

Информации об отзывах исков против авторов видеоблога Nemagia не поступало, об этом заявил РБК адвокат блогеров Александр Зинуров.

«Пока информации об [отзывах] исков не поступало. Сейчас эту информацию будем проверять», — сказал он.

«Что касается уголовного дела, следователю пока не поступало никаких заявлений о его прекращении. Надо понимать, что уголовное дело по ч.2 ст.128.1 (клевета) — это уголовное дело публичного обвинения и его прекращение возможно за примирением сторон. Но в таком случае мои доверители практически должны признать свою вину», — сообщил Зинуров.

По его словам, блогеры не считают себя виновными и «не готовы признаваться». «Они не согласны с обвинениями», — заключил Зинуров.

До этого владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков, комментируя свой конфликт с блогерами Nemagia, призвал их извиниться и обвинил в оскорблении своей семьи. При этом бизнесмен опроверг свою возможную причастность к угрозам, которые получили блогеры. «Если я какого-то блогера лично обидел или оскорбил, я приношу извинения. Но требую чтобы и передо мной принесли извинен​ия за оскорбления», — сказал Тиньков.

20 сентября одному из блогеров Алексею Псковитину изменили статус свидетеля по делу на подозреваемого. До этого у Псковитина дома прошли обыски. В рамках дела, о котором идет речь, Тиньков потребовал от ответчиков компенсацию морального вреда в 500 тыс. руб.

«Мы считаем, что данные сведения (видеоролик), помимо того, что они порочные, являются оскорбительными. Учитывая заявленные требования, мы представим доказательства и в конечном итоге будем просить удалить данную информацию с видеохостинга и обязательно компенсировать причиненный моральный вред», — заявил представитель Тинькова Александр Тодоров.



Конфликт Тинькова с видео-блогерами Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным, которые ведут свой канал на YouTube, начался из-за ролика о работе Тинькофф Банка. Реагируя на этот ролик, Тинькофф Банк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.