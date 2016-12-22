В Иркутске задержали находившегося в международном розыске сторонника ИГ

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали в Иркутске сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола.

По словам Волк, 30-летний боевик приехал «из ближнего зарубежья». «Мужчина успел трудоустроиться рабочим в одной из строительных организаций областного центра, где и был обнаружен правоохранителями», — сообщили в МВД.

В настоящее время подозреваемый арестован.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали членов ИГ, готовивших теракты в столице на 1 сентября. По данным спецслужбы, один из задержанных планировал совершить нападение с холодным оружием, а другой должен был взорваться вместе с обнаруженной у него бомбой.