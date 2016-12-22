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На стоянке в Чите за ночь сгорели 18 маршруток
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На стоянке в Чите за ночь сгорели 18 маршруток
Общество, 10:51
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На стоянке в Чите за ночь сгорели 18 маршруток

За ночь на автостоянке в Чите сгорели 18 маршрутных автобусов. Об этом сообщается на сайте «Чита.ру».

По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, огонь быстро распространился по автостоянке из-за внутренней обшивки здания, которая выполнена из пенопласта. Пожарные потушили возгорание за 15 минут.

Сгоревшие маршрутки принадлежали депутату гордумы Артему Меняйло. Об этом он сам рассказал «Чите.ру». «Сгорело 22 млн руб. Это несколько лет жизни, несколько лет работы», — заявил владелец автопарка, уточнив, что на перевозки пассажиров произошедшее не повлияет.

«Всё будет работать. Единственное, был сбой на одном маршруте, потому что машины сгорели все с одного маршрута — №28. Мы провели быструю ротацию в пять часов утра, маршрут закрыли», — сказал Меняйло.

В Чите с 15 сентября проезд на 30 нерегулируемых маршрутах повысился до 25 руб. (с 22 руб.). Жители поселка ГРЭС обратились к губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, к гордуме Читы и главе городской администрации Олегу Кузнецову с просьбой отменить повышение тарифов. Издание отмечает, что Меняйло поддерживал повышение тарифов.

Теги: Чита , Пожар , маршрутки
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