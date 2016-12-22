Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Владимира Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Шанцев награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Шанцев может покинуть должность губернатора области в рамках осенней ротации губернаторов, а его сменщиком может стать первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин. Свои посты могут оставить до десяти губернаторов, говорили собеседники РБК.