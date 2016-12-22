Ростуризм ответил на заявление АТОР про коллапс из-за «ВИМ-Авиа»

Глава Ростуризма Олег Сафонов опроверг опасения Ассоциации туроператоров (АТОР) о «коллапсе» на туристическом и авиационном рынках из-за закрытия чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом Сафонов заявил ТАСС.

Сафонов обвинил «отдельных представителей» рынка в «ничем не обоснованных утверждениях панического характера». По словам главы Ростуризма, такие заявления призваны дестабилизировать обстановку и «дискредитировать» работу федеральных органов по защите прав туристов.

Ранее АТОР опубликовала заявление, в котором предупредила о возможном коллапсе из-за отмены чартерных рейсов «ВИМ-Авиа». В ведомстве заявили, что направили обращение в правительство на имя вице-премьера Виталия Мутко с просьбой помочь авиакомпании справиться со сложившейся ситуацией.

«Авиакомпания, чья общая кредиторская задолженность оценивается от 3 [млрд] до 10 млрд руб., не обладает сейчас оборотными средствами, которые могли бы быть использованы для компенсаций туристам или замены рейсов», — говорилось в сообщении. При этом, по данным ведомства, повторная оплата всех перелетов может стоить не менее $10 млн.

В свою очередь, Ростуризм 26 сентября открыл штаб по возвращению из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа». В ведомстве пояснили, что клиенты авиакомпании уже не смогут воспользоваться своими обратными билетами. По информации на 25 сентября, «ВИМ-Авиа» совершала полеты по 16 международным маршрутам.



Первые сообщения о проблемах у «ВИМ-Авиа» появились 22 сентября при задержке рейсов из базового аэропорта компании — Домодедово. Причиной очередной задержки Росавиация назвала «неурегулированную» задолженность компании перед топливными организациями.