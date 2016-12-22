Режиссер Никита Михалков официально покинул попечительский совет Фонда кино. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В связи с заявлением Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически», — говорится в сообщении правительства.

Режиссер был членом попечительского совета Фонда кино с 2009 года — с тех пор, как фонд получил полномочия по финансовой поддержке фильмов и кинокомпаний из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.



Свой выход из состава попечительского совета Фонда кино​ Михалков подтвердил в начале сентября. «Я подтверждаю свое решение о выходе из попечительского совета Фонда кино. Что касается письменного заявления, то оно направлено», — сказал он РБК.

Впервые о том, что Михалков покидает попечительский совет Фонда кино, стало известно в конце августа, когда сам режиссер заявил об этом на заседании коллегии Министерства культуры России. «Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства фонда», — заявил тогда режиссер.

Он подчеркнул, что окончательное решение об уходе он принял, когда увидел вариант нового состава совета Фонда кино, членом которого в том числе стала пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы», — пояснил свое отношение к Тимаковой Михалков.

За месяц до этого Минкультуры рекомендовало Фонду кино использовать более прозрачную схему работы и отчитываться о ней в открытых источниках.