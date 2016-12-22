Неизвестный принес сумку с 1 млн руб. в благотворительный фонд Иркутска

Неизвестный принес сумку с 1 млн руб. и пожертвованными вещами в благотворительный фонд «Оберег» в Иркутске, который помогает оставшимся без жилья одиноким матерям. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал учредитель фонда Алексей Соболев.

«Сотрудники в пункте приема-раздачи благотворительной помощи разбирали вещи, и в одной из сумок обнаружили 1 млн 17,5 тыс. руб. Деньги, в основном крупные купюры номиналом 5 тыс. руб., лежали в сумке сверху на пожертвованных вещах», — сказал Соболев.

По словам учредителя, сотрудники фонда предпочли не тратить деньги сразу и подождать неделю. «Вдруг это не благотворительная помощь, а деньги оказались в сумке случайно, или ее кто-то у нас забыл?» — предположил Соболев. Он добавил, что в фонд после публикации в социальных сетях уже позвонили трое мошенников, утверждая, что это их деньги. Сотрудники фонда в таких случаях просят подробно описать, что именно находилось в сумке — «вещи эти, поверьте, очень необычные», — подчеркнул представитель «Оберега».

Он добавил, что фонду необходимы средства: на его попечении находится 150 человек, включая 50 детей, и денег «Оберегу» «не хватает даже на самое необходимое».​