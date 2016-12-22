Появились видео с места аварии автобуса с паломниками на трассе «Дон»

Появились видеозаписи с места аварии на трассе «Дон» в Краснодарском крае, жертвами которой стали шесть человек. Еще около 20 человек пострадали.
По данным полиции, водитель автобуса «Кинг-Лонг» врезался в идущий впереди грузовик MAN, который перевозил гравий. На месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, еще три человека скончались в больнице.
МВД публикует видеозапись с места аварии.
В автобусе находились паломники, которые возвращались из Абхазии в Нижний Новгород. Поездка была организована Нижегородской епархией. «По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем», — сообщили в полиции.
Ранее в YouTube было опубликовано другое видео с места ДТП.