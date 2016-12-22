В Минэнерго опровергли заявление Казахстана о недостатке авиатоплива

В Минэнерго опровергли сообщения крупнейшей авиакомпании​​ Казахстана Air Astana о нехватке авиатоплива из России на 2017 год. О том, что проблем с поставками на текущий год нет, рассказал журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов, передает ТАСС.

«Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение [по поставкам на 2018 год] направили», — пояснил Молодцов.

Накануне, 25 сентября, Air Astana предупредила об угрозе регулярному авиасообщению в стране, к которому может привести дефицит топлива из-за остановки Шымкентского НПЗ и отсутствия поставок горючего из России. Как заявляли РБК в авиакомпании, имеющихся запасов топлива хватит только на первую неделю октября.

При этом, как сообщало агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть» в 2017 году существенно сократили объем поставок топлива в Казахстан, а в октябре и вовсе могут отказаться от него. Кроме того, как поясняла РБК гендиректор Galaxy Tour Асель Мамбетова, недостаток топлива в стране может привести к подорожанию билетов на 30%.

При этом в разговоре с РБК представители «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа сообщили, что «неукоснительно» соблюдают обязательства по поставкам в рамках действующих договоров с потребителями.