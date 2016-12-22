В МВД опровергли информацию о седьмом погибшем при ДТП на Кубани

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Число погибших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до семи

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Госдеп опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

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Полиция совершила контролируемый взрыв у посольства КНДР в Лондоне

Туроператоры предупредили о проблемах с вывозом туристов из-за «ВИМ-авиа»

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