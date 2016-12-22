В МВД опровергли информацию о седьмом погибшем при ДТП на Кубани
Общество, 08:36
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В МВД опровергли информацию о седьмом погибшем при ДТП на Кубани
Полиция опровергла информацию о седьмом погибшем при аварии рейсового автобуса в Краснодарском крае. Таким образом, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД, число погибших составило шесть человек.
Авария с участием автобуса с туристами произошла на трассе «Дон». Автобус с следовал из Адлера в Нижний Новгород и столкнулся с остановившимся на трассе грузовиком, в результате аварии 20 человек получили ранения.
Как сообщал ТАСС, в автобусе находились участники поездки, организованной Нижегородской епархией. По данным агентства, вероятной причиной аварии стало то, что водитель пассажирского автобуса мог уснуть за рулем.