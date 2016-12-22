АТОР предупредила правительство о возможном коллапсе из-за «ВИМ-Авиа»

Ассоциация туроператоров обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа». Кредиторская задолженность авиакомпании составляет, по оценке АТОР, от 3 до 10 млрд руб.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что направили обращение в правительство на имя вице-премьера Виталия Мутко с просьбой помочь авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая отменила все свои чартерные рейсы. Из-за неплатежеспособности компании могут пострадать более 100 тыс. человек, а также туристический и авиационный рынки. Сообщение опубликовано на сайте АТОР.

По данным Ассоциации, авиакомпания осуществляла «несколько десятков» чартерных рейсов в неделю. Всего, по предварительной оценке, «ВИМ-Авиа» взяла на себя обязательства перевезти до конца летнего сезона около 200 тыс. пассажиров, в том числе 100 тыс. российских туристов.

«Авиакомпания, чья общая кредиторская задолженность оценивается от 3 до 10 млрд. руб, не обладает сейчас оборотными средствами, которые могли бы быть использованы для компенсаций туристам или замены рейсов», — сказано в сообщении. Из этих денег авиакомпания должна около 1 млрд руб. аэропортам, которые обслуживали ее самолеты (половину этой суммы — Домодедово).

Остановка работы «ВИМ-Авиа» обернется коллапсом на туристическом и авиационном рынках, заявляет АТОР, что может привести к «значительному репутационному ущербу для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широкому недовольству рядовых граждан».

В АТОР напомнили, что в ближайшее время Россия примет Чемпионат мира по футболу. «Ситуация неизбежно окажется и на страницах иностранных СМИ, так как на данный момент «ВИМ-Авиа» не планирует вывоз российских граждан из-за рубежа — а это десятки тысяч человек», — предупреждают туроператоры.