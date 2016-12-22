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В Минобороны опровергли авиаудары по населенным пунктам в Сирии
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В Минобороны опровергли авиаудары по населенным пунктам в Сирии
Политика, 05:24
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В Минобороны опровергли авиаудары по населенным пунктам в Сирии

Российская авиация не наносила авиаудары по жилым домам в населенных пунктах в Сирии. Целью ВКС были только объекты боевиков. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Таким образом в военном ведомстве ответили на сообщения правозащитников о том, что российская авиация наносит удары по населенным пунктам в провинции Идлиб. «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления «Обсерватории» (Сирийской обсерватории по правам человека. — РБК) со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков», — заявил Конашенков.

В то же время он подтвердил, что российские самолеты в провинции Идлиб ведут уничтожение объектов исламистов. «Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей», — пояснил представитель ведомства. При этом Конашенков отметил, что по всем целям российской авиации есть «данные объективного контроля». Всего за минувшие сутки в Идлибе ВКС произвели 10 авиаударов.

Накануне, 25 сентября, сирийская оппозиция заявила, что по ее позициям нанесла удары российская авиация. «Сирийские демократические силы» (СДС), в состав которых входят курды сообщили, что в результате авианалетов погибли и были ранены некоторое количество бойцов. В Минобороны в ответ заявили, что ВКС наносят удары только по точно разведаным позициям боевиков.

Теги: Минобороны , Сирия , авиаудары
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