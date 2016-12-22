Москалькова назвала «необъективным» доклад ООН о пытках в Крыму

Докла, ​Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится о пытках в Крыму, необъективен и не представляет реальной информации о ситуации в регионе. Об этом, как передает «Интерфакс», заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова подчеркнула, что лично отслеживает ситуацию на полуострове и встречается с крымчанами. «Постоянно общаюсь с уполномоченными по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые «факты» о несоблюдении прав человека в Крыму», — заявила она.

Москалькова выразила сожаление в связи с тем, что авторы доклада «несправедливо и необъективно» осветили ситуацию в регионе.

Доклад ООН, посвященный нарушению прав человека в Крыму, вышел 25 сентября. В нем правозащитники зафиксировали случаи пыток и одну внесудебную казнь в регионе. Кроме того, в докладе говорится, что десяткам тысяч местных жителей «было навязано российское гражданство». При этом авторы доклада назвали российскую администрацию «оккупационной властью».

На доклад ООН уже отреагировали крымские власти. В правительстве региона документ назвали «международной чушью».