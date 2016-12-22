Белый дом объяснил недовольство референдумом в Иракском Курдистане

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объяснила. почему США выступают против референдума о независимости Иракского Курдистана. Позицию Вашингтона она разъяснила в ходе брифинга.

По словам Сандерс, есть две причины, по которым Вашингтон не желает распада Ирака — «Исламское государство» (запрещенная в России организация) и Иран. «Мы надеемся на то, что единый Ирак победит ИГ и единый Ирак наверняка сможет противостоять Ирану», — пояснила Сандерс.

Белый дом ранее уже заявлял, что не поддерживает стремление иракских курдов провести референдум о независимости, поскольку это отвлечет внимание от борьбы с исламистами и дестабилизирует ситуацию в регионе. Вместо этого в Вашингтоне предложили оказать содействие в переговорах курдских властей в Эрбиле (столице региона) с центральным правительством в Багдаде.

Иракские курды, проживающие на севере Ирака, обладают широкой автономией от центральных властей страны, обладая собственными структурами власти. Военизированые курдские формирования пешмерга успешно участвовали в боях против ИГ. Референдум по вопросу независимости был проведен в регионе накануне, 25 сентября. Свое недовольство действиями Эрбиля высказали Турция, Иран и США. Ни одно из государств не высказало поддержку планам иракских курдов на самоопределение.