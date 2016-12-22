Президент Боливии назвал Трампа «самой страшной угрозой для человечества»

Президент Боливии Эво Моралес в своем Twitter раскритиковал принятые США санкции против Венесуэлы, назвав Трампа угрозой для человечества.

«Своими новыми незаконными санкциями США хотят бойкотировать диалог в Венесуэле. Трамп — самая страшная угроза для Матери-Земли и человечества», — написал президент.

До этого в конце июля Моралес также осудил Вашингтон за санкции против России. «Подобными санкциями США показывают, что они являются угрозой многостороннему миру, международному праву и ООН», — заявил тогда Моралес.

Эво Моралес возглавил Боливию в 2006 году. Он придерживается социалистических взглядов и неоднократно подвергал США критике за их внешнюю политику. Одновременно он поддерживал отношения с Фиделем Кастро и экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом.