Туроператоры предупредили о проблемах с вывозом туристов из-за «ВИМ-авиа»

Из-за проблем, возникших у авиакомпании «ВИМ-авиа», туроператоры столкнутся с трудностями с вывозом туристов с курортов. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила ​ пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она пояснила, что сейчас туроператорам, которые работали с прекратившей рейсы авиакомпанией предстоит вернуть домой с курортов от 50 до 80 тыс. отдыхающих. «Всего, по экспертным оценкам, у «ВИМ-Авиа» обязательства перед более 190 тыс. пассажирами регулярных и чартерных рейсов, включая тех, кто купил билеты на глубину более месяца и не сможет ими воспользоваться», — добавила она.

Это, по словам Тюриной, приведет к задержке вывоза туристов, поскольку «если не самолетами «ВИМ-Авиа», то вывозить людей будет не на чем». «В очередной раз проблемы авиакомпаний сваливаются на туроператоров, которым сейчас в экстренном режиме придется решать вопросы с перевозкой туристов — практически в отсутствие на рынке свободных бортов», — заявила представитель Союза туриндустрии.

Информацию о том, что из-за прекращения рейсов «ВИМ-авиа» пострадают туристы также подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Число отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены программы чартерных рейсов авиакомпании, в АТОР оценили в 100 тыс., говорится в сообщении организации.

О прекращении полетов чартерных рейсов «ВИМ-авиа» сообщила Росавиация. В самой авиакомпании причиной этого назвали тяжелую экономическую ситуацию. «ВИМ-авиа» пообещала продолжить переговоры с финансовыми структурами о помощи и сообщила о введении внешнего управления.