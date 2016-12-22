Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,41 EUR Нал. 68,74 68,12 USD Бирж. 57,57 +0,07 EUR Бирж. 68,18 -0,48 USD ЦБ. 57,57 -0,09 EUR ЦБ. 68,56 -0,52 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 3926,49 +267,64 ММВБ 2069,11 +0,85% РТС 1130,54 +0,65% Brent 59,04 +3,76% DJIA 22296,75 -0,24% Nasdaq 6371,63 -0,86% FTSE 7301,29 -0,13%
В Московской области задержали продавцов фальшивых лекарств
Лента новостей
Под Киевом загорелся завод фармацевтического предприятия 23:09, Общество Пришли за «ВИМ-Авиа»: СК возбудил дело из-за массовых задержек рейсов 23:09, Бизнес Тройка Меркель: почему правящие партии Германии получили низкий результат 22:59, Политика Порошенко подписал вызвавший недовольство соседей закон «Об образовании» 22:58, Политика Китайский девелопер заинтересовался долей в O1 Properties Бориса Минца 22:56, Бизнес «Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров 22:50, Бизнес «ВИМ-Авиа» заявила о планах ввести внешнее антикризисное управление 22:39, Бизнес «Ингосстрах» оказался страховщиком ошибок топ-менеджеров «Открытия» 22:36, Финансы Цена барреля нефти Brent выросла за день более чем на $2 22:26, Экономика Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты чартерных рейсов 22:18, Экономика Лидеры «Манчестер Юнайтед» пропустят матч против ЦСКА 22:06, Спорт Глеб Никитин стал основным кандидатом на пост главы Нижегородской области 22:02, Политика Греф связал ежегодную прибыль Сбербанка с искусственным интеллектом 21:57, Технологии и медиа Названо число обеспокоенных фейковыми новостями россиян 21:52, Общество В Белом доме назвали «абсурдом» заявления об объявлении войны КНДР 21:42, Политика «Калашников» показал видео с тестированием «летающего мотоцикла» 21:28, Технологии и медиа В Греции при попытке установить мировой рекорд погибла дайвер из Болгарии 21:16, Общество Преступность в Чечне выросла из-за перекрытия трафика боевиков в Сирию 21:16, Общество Москвичку за неправильную парковку оштрафовали на 320 тыс. руб. 21:09, Общество Волгоградских супругов осудили из-за смерти сына и похищения мальчика 20:53, Общество Что гибель российского генерала значит для операции в Дейр-эз-Зоре 20:48, Политика Греф назвал развитие искусственного интеллекта «угрозой цивилизации» 20:42, Технологии и медиа Amnesty заявила о причастности Украины к поставкам оружия Южному Судану 20:39, Политика В Госдуме задумались о создании системы контроля над обещаниями депутатов 20:29, Политика Кадыров в Белоруссии испытал спортивный грузовик МАЗ 20:24, Политика Бывший глава РАН Фортов поддержал кандидата Сергеева 20:22, Общество СК заподозрил сотрудников «ВИМ-Авиа» в хищениях денег пассажиров 20:14, Бизнес Президента «Ювентуса» отстранили от футбола за махинации с билетами 20:08, Спорт
В Московской области задержали продавцов фальшивых лекарств
Общество, 23:33
0
В Московской области задержали продавцов фальшивых лекарств

В Московской области правоохранительные органы ликвидировали группу, продававшую фальшивые лекарства, говорится в сообщении Росздравнадзора. Против продавцов контрафакта было возбуждено семь уголовных дел.

Сбытчики фальшивых лекарств продавали свой товар через Интернет. Правоохранительные при раскрытии схемы продажеи действовали совместно со специалистами Росздравнадзора, которые проводили экспертизу контрафакта. Как отмечается в сообщении, при раскрытии нелегальных продавцов впервые статья 6.33.КоАП РФ (Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок) была применена против физических лиц. До этого она применялась только против компаний.

Как уточняется в сообщении регионального управления СКР, задержать продавцов удалось в момент реализации фальшивых лекарств в кафе. «Вечером 18 сентября 2017 года 36-летний ранее судимый житель города Москвы и 21-летний житель Брянской области, находясь в помещении одного из кафе города Люберцы, реализовали лекарственные препараты, заведомо зная, что они являются незарегистрированными на территории Российской Федерации лекарственными средствами», — говорится в сообщении. После задержания в ходе допроса продавцы признали свою вину.

Уголовные дела были возбуждены по ст.180 ч.3 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и ст. 238.1. УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

В августе Росздравнадзор сообщил о попадании в продажу фальсифицированой партии препарата «Герцептин», который применяется при лечении рака молочной железы. Ведомство предписало изъять и уничтожить лекарства из фальшивой партии.

Теги: Московская область , уголовное дело , лекарства
Главное
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты чартерных рейсов Экономика
Материалы по теме
Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств Общество
Москва предложила ВИЧ-пациентам из регионов везти лекарства с собой Общество
Фармкомпании предупредили об угрозе с доступностью лекарств в России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку