В Московской области задержали продавцов фальшивых лекарств

В Московской области правоохранительные органы ликвидировали группу, продававшую фальшивые лекарства, говорится в сообщении Росздравнадзора. Против продавцов контрафакта было возбуждено семь уголовных дел.

Сбытчики фальшивых лекарств продавали свой товар через Интернет. Правоохранительные при раскрытии схемы продажеи действовали совместно со специалистами Росздравнадзора, которые проводили экспертизу контрафакта. Как отмечается в сообщении, при раскрытии нелегальных продавцов впервые статья 6.33.КоАП РФ (Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок) была применена против физических лиц. До этого она применялась только против компаний.

Как уточняется в сообщении регионального управления СКР, задержать продавцов удалось в момент реализации фальшивых лекарств в кафе. «Вечером 18 сентября 2017 года 36-летний ранее судимый житель города Москвы и 21-летний житель Брянской области, находясь в помещении одного из кафе города Люберцы, реализовали лекарственные препараты, заведомо зная, что они являются незарегистрированными на территории Российской Федерации лекарственными средствами», — говорится в сообщении. После задержания в ходе допроса продавцы признали свою вину.

Уголовные дела были возбуждены по ст.180 ч.3 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и ст. 238.1. УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

В августе Росздравнадзор сообщил о попадании в продажу фальсифицированой партии препарата «Герцептин», который применяется при лечении рака молочной железы. Ведомство предписало изъять и уничтожить лекарства из фальшивой партии.