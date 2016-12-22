«ВИМ-Авиа» заявила о планах ввести внешнее антикризисное управление

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о введении внешнего антикризисного управления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице авиакомпании в социальной сети «ВКонтакте».

«Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления» — сообщает «ВИМ-Авиа».

Также в авиакомпании сообщили о «тяжелой экономической ситуации», заморозке финансирования и приостановке обслуживания в аэропортах. «Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли» — подчеркнули в «ВИМ-Авиа».

Авиакомпания пояснила, что у нее закончились оборотные средства, однако «ВИМ-Авиа» продолжает переговоры с финансовыми структурами и просит у них поддержку «для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров».

«От лица всей авиакомпании ВИМ-АВИА, мы приносим наши извинения всем пассажирам задержанных рейсов. Мы принимаем все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров» — добавили в авиакомпании.

Ранее 25 сентября стало известно, что «ВИМ-Авиа» полностью прекратила полеты чартерных рейсов. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело из-за задержек рейсов «ВИМ-Авиа» по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие считает, что руководство «ВИМ-Авиа» знало о том, что у компании нет денег на закупку топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, и «не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками», продолжали пассажирские перевозки. По данным СКР, руководство «ВИМ-Авиа» таким образом получило более 1 млн руб. Росавиация 25 сентября также начала внеплановую проверку авиакомпании.