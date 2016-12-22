«Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров

Компания «Роснефть» и дальневосточная судоверфь «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров типа Aframax. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роснефти».

Соглашение подготовлено совместно с министерством транспорта России. Участниками соглашения помимо «Роснефти» и «Звезды» также стали «Совкомфлот», «Государственная транспортная лизинговая компания» и «Роснефтефлот».

«Звезда» будет строить танкеры совместно с южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Они будут спущены на воду в 2021 году, собственником судов будет «Совкомфлот», а «Роснефть» станет фрахтовщиком.

Соглашение должно было быть подписано по итогам визита президента Владимира Путина на судоверфь «Звезда» 8 сентября. Тогда он посетил церемонию закладки четырех судов-снабженцев ледового класса на судоверфи.

Однако, по данным источников газеты «Коммерсантъ», сделка сорвалась. Замминистра транспорта Виктор Олерский подтвердил РБК, что 8 сентября стороны должны были подписать соглашение, однако отказался обсуждать причины срыва сделки.

По словам пресс-секретарь «Роснефти» Михаила Леонтьева, стороны не заключили соглашение из-за того, что условия сделки не скорректированы до конца. Стороны должны были подписать соглашение в присутствии Путина. Однако источник РБК, бывший на мероприятии, сообщил, что у Путина сдвинулся график и по этой причине контракт не был подписан.

Длина одного танкера — 250 м., ширина — 44 м. Осадка судна — 15 м, дедвейт — 114 тыс. т. Максимальная скорость судна — 14,6 узлов. Также танкеры будут иметь ледовый класс ICE-1B.