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Греф связал ежегодную прибыль Сбербанка с искусственным интеллектом
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Греф связал ежегодную прибыль Сбербанка с искусственным интеллектом
Технологии и медиа, 21:57
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Греф связал ежегодную прибыль Сбербанка с искусственным интеллектом

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк ежегодно получает более $2 млрд прибыли за счет внедрения в кредитную организацию искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

«Не меньше $2 млрд в год чистой прибыли мы зарабатываем за счет того, что внедрили своевременно модели, построенные на системах искусственного интеллекта», — сказал Греф.

По его словам, искусственный интеллект задействован в десяти проектах Центра технологических инноваций Сбербанка. Благодаря этому годовой доход и экономия издержек в общей сложности составляют $13 млрд. Всего до конца 2018 года Сбербанк намерен реализовать 159 проектов с применением искусственного интеллекта.

Ранее 25 сентября Греф заявлял, что быстрое развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу цивилизации. По его словам, человечество находится на той стадии развития, когда становится ясно, что искусственный интеллект «может представлять реальную угрозу».

Он также сказал, что «больше на стороне» основателя SpaceX Илона Маска, который в середине июля заявил, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой» человечества.

Тогда Маск отметил, что государства должны регулировать развитие таких технологий и ограничить их распространение. Вместе с тем, он выступил против чрезмерного регулирования этой технологической сферы. «Но человечеству необходимо справиться с искусственным интеллектом, и быстро», — добавил Маск. По словам предпринимателя, однажды может настать момент, когда уже будет поздно решать эту проблему.

С Маском не согласился основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Он заявил, что искусственный интеллект сделает жизнь человека лучше в будущем. «Предсказывать конец света — очень безответственно» — подчеркнул Цукерберг.
Теги: Сбербанк , Герман Греф , искусственный интеллект , киберугроза
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