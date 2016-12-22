Названо число обеспокоенных фейковыми новостями россиян

В России 83% пользователей интернета обеспокоены из-за распространения фейковых новостей. Об этом свидетельствуют данные опроса компании GlobeScan, проведенного по заказу Всемирной службы Би-би-си.

Еще 15% опрошенных из России заявили, что не видят проблем в связи с распространением фальшивых новостей.

Сильнее всего проблема недостоверной информации волнует жителей Бразилии — там о своей обеспокоенности сообщили 92% респондентов. В Индонезии вопрос о том, что в интернете правда, а что ложь, беспокоит 90% опрошенных, в Нигерии — 88%, а в Кении — 85%. В Германии большинство (51%) не интересуется этой проблемой.

«Результаты исследования наводят на мысль, что эра фальшивых новостей приведет к такому же снижению доверия к сетевой информации, как разоблачение Эдвардом Сноуденом слежки, проводимой Агентством национальной безопасности США, снизило желание людей выражать свое мнение в сети», — сказал директор GlobeScan Дуг Миллер.

В России 53% пользователей опасаются открыто высказывать свою позицию в интернете. Такого же мнения придерживаются жители большинства стран Европы и США. В Греции и Франции пользователи интернета менее всего склонны открыто выражать свою позицию. Не боятся высказывать свое мнение в интернете жители Нигерии, Перу и Китая.

В ходе опроса у респондентов также узнали мнение насчет государственного регулирования интернета. Против выступили 58% россиян. В Нигерии этого же мнения придерживаются 82% опрошенных, а в Греции — 84%. Вместе с тем, в Великобритании большинство опрошенных (53%) одобрили регулирование интернета государством. В Китае поддержали эти меры 67% респондентов.