В Греции при попытке установить мировой рекорд погибла дайвер из Болгарии

Дайвер из Болгарии Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке установить мировой рекорд по погружению с аквалангом, ее мужа доставили в больницу с кессонной болезнью. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ1.

Инцидент произошел в заливе Торонеос возле полуострова Халкидики. 45-летняя Балабанова должна была погрузиться на глубину 231 метр и поставить новый мировой рекорд по глубине погружения среди женщин. Ее сопровождал супруг, 47-летний Михаил Балабанов.

Во время погружения дайвер оказалась дезориентирована, запаниковала и стала всплывать на поверхность. Балабанова скончалась сразу после всплытия из-за острой кессонной болезни. Ее муж был госпитализирован.

Текущий мировой рекорд по глубине погружения среди женщин принадлежит Верне Ван Шаик. Она установила его в октябре 2004 года, погрузившись на 221 метр в пещере Босмансгат в Южной Африке. Погружение заняло у нее 5 часов и 34 минуты, из которых лишь 12 минут были потрачены на спуск. В оставшееся время она постепенно поднималась наверх, чтобы избежать развития кессонной болезни.