В Госдуме задумались о создании системы контроля над обещаниями депутатов

В Государственной Думе обсуждают возможность создания и внедрения системы, которая будет анализировать, как депутаты исполняют данные ими обещания. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.
«Есть возможность, анализируя социальные сети депутатов, посмотреть, насколько он [депутат] эффективен», — отметил Володин. Он добавил, что создание такой системы должно быть «интересно самим депутатам».
Система должна отслеживать данные депутатами обещания в СМИ и соцсетях, а также фиксировать обязательства, которые депутаты озвучили во время пленарных заседаний.
В конце мая Володин сообщал о завершении борьбы за депутатскую дисциплину. Он отметил, что до конца 2017 года никаких правок в организации депутатской работы не предвидится. Он отметил, что посещение зала заседаний депутатами «стабильно на уровне 97%». Володин добавил, что регулярно подписывает около 10-15 заявлений от депутатов на пропуск заседаний за свой счет, однако никто из депутатов «не решается» прогуливать. Штраф за прогул заседаний составляет около 60 тыс. руб., а за пропуск по заявлению — около 17 тыс. руб.