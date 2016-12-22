Греф назвал развитие искусственного интеллекта «угрозой цивилизации»

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что быстрое развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу цивилизации, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что мы еще не на той стадии развития сейчас находимся, когда это представляет реальную угрозу, но мне кажется, это уже та стадия развития, когда мы понимаем, что это может представлять реальную угрозу», — сказал Греф.

Отвечая на вопрос, на чьей он стороне — главы SpaceX Илона Маска, который говорит об угрозе, исходящей от искусственного интеллекта, или главы Facebook Марка Цукерберга, который не считает искусственный интеллект опасным, — Греф отметил, что «больше на стороне первого».

«Кажется, Стивен Хокинг сказал, что если через миллионы лет посмотреть на развитие нашей цивилизации, то, может, самое главное достижение в XXI столетии, которое будет оценено через миллион лет, — то, что мы нашли правильный баланс и систему контроля искусственного интеллекта», — сказал глава Сбербанка.

В середине июля Маск назвал искусственный интеллект «фундаментальной угрозой» для человечества. По его словам, развитие искусственного интеллекта нужно регулировать на государственном уровне, а также необходимо ограничивать скорость распространения таких технологий.

Маск добавил, что мало просто реагировать на развитие искусственного интеллекта, иначе однажды может выясниться, что уже поздно что-либо предпринимать. «Я против чрезмерного регулирования. Но человечеству необходимо справиться с искусственным интеллектом, и быстро», — считает Маск.