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Суд арестовал Удальцова на пять суток
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Суд арестовал Удальцова на пять суток
Политика, 20:02
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Суд арестовал Удальцова на пять суток

Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову за нарушение правил организации митингов. Об этом РБК сообщила адвокат оппозиционера Виолетта Волкова.

«Это незаконно вынесенное решение. Организатором он не являлся. Произошла казусная ситуация, не видела ее больше пяти лет. Мы не смогли ничего приобщить и допросить свидетелей. Обжаловать будем», — сказала Волкова.

Юрист также добавила, что Удальцов не попал на оппозиционную акцию. «Он давал интервью СМИ. А в протоколе говорится, что он стоял в толпе и выкрикивал лозунги», — рассказала Волкова.

Она отметила, что Удальцов был задержан более чем на 48 часов, в то время как активистов «Другой России» отпустили после 48 часов задержания.

Видео: Давид Львович / YouTube

23 сентября Удальцова задержали в центре Москвы. Это произошло перед началом несогласованной акции «Антикапитализм». «Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они [участники акции] собрались для проведения несанкционированной акции», — писал Удальцов в своем Twitter. Всего полицейские задержали более 30 демонстрантов, в том числе основателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова.

Позднее стало известно, что Удальцова оставили в ОВД «Тверское» до 25 сентября. В отношении него был составлен протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Теги: арест , Сергей Удальцов , «Левый фронт»
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