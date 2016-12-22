На мебельной фабрике в подмосковном Чехове произошел пожар

В подмосковном Чехове произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Видео: Алексей Белов / YouTube

Сообщение о возгорании в строении №2 по Симферопольскому шоссе​ поступило в экстренные службы около 16:00 мск. По данному адресу расположена мебельная фабрика.

Площадь пожара составляет 300 кв. м. В ликвидации возгорания принимают участие 58 спасателей и 18 единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Очевидец Наталья Дозморова сообщила РБК о появившемся во время пожара запахе хлора. «Пожар продолжается, скорее всего, сейчас начал гореть хлор, так как валит белый едкий дым», — отметила Дозморова.

​Другой очевидец пожара Денис рассказал РБК, что запах хлора чувствуется на расстоянии 5–10 км от Чехова. «Пожар тушат c 16 часов, все службы на месте», — добавил собеседник РБК.

«Проезжала там час назад. [Было] много дыма, все оцеплено. Ехали МЧС, пожарные и скорая, пожарные ехали даже со стороны Серпухова, две машины», — сообщила РБК очевидец Ольга Гарына.