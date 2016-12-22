Двум британским ныряльщикам запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на Украину британским клифф-дайверам Гэри Ханту и Блейку Олдриджу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

«25 сентября им запрещен въезд на пять лет. Основание для запрета — причинение вреда национальным интересам Украины», — заявила Гитлянская.

Хант и Олдридж 25 августа 2017 года принимали участие в соревнованиях по прыжкам в воду Freerate Cliff Diving World Cup, которые проходили возле поселка Симеиз на южном берегу Крыма. Спортсмены прыгали в воду со скалы Дива с высоты 27 м.

Хант занял первое место, а Олдридж поделил третье место с россиянином Артемом Сильченко. «Я счастлив, что поехал в Крым. Спорт вне политики, и поэтому санкции меня не волнуют. Это шанс для людей со всего мира попробовать свои возможности. Я понимаю, что не смогу принимать участие в украинских соревнованиях», — заявлял тогда «РИА Новости» Хант.

Всего в соревнованиях принимали участие 12 спортсменов со всего мира. Призовой фонд чемпионата составил €25 тыс.

Клифф-дайвинг — вид спорта, при котором спортсмены прыгают в воду со скалы.