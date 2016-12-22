Уровень сероводорода в Балашихе превысил норму в 625 раз

На мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе зафиксировали превышение нормы концентрации сероводорода в 625 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Росприроднадзора, опубликованное в Twitter одним из местных жителей.

В Росприроднадзоре подтвердили подлинность письма на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана.

«12 сентября отобраны пробы атмосферного воздуха на трех точках на полигоне ТБО «Кучино». В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5,00 мг/м3 при ПДК м.р. 0,008 мг/м3) в атмосферном воздухе», — сообщается в письме.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время нельзя делать выводов о систематических нарушениях на полигоне, поскольку был произведен единовременный замер.

Также в письме Росприроднадзора сообщается о превышении допустимых выбросов на одном из объектов Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала» в 30 раз. За это АО «Мосводоканал» и ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Руководитель исследовательской программы «Greenpeace Россия» Василий Яблоков в разговоре с РБК выразил сомнение, что источником выбросов сероводорода 12 сентября мог быть полигон «Кучино».

«Мы видели письмо Росприроднадзора о превышении уровня сероводорода в 625 раз. У нас есть сомнения по поводу того, что это могло произойти на свалке «Кучино» — непонятно, что является источником сероводорода на ней и почему впервые за такое долго время был зафиксирован выброс. На прошлой неделе было совещание в Балашихе об источнике загрязнения атмосферы на востоке Москвы — там назывались четыре подозреваемых: МНПЗ, Московский мусоросжигательный завод, Люберецкие очистные сооружения и свалка в «Кучино», — сказал Яблоков.

Заслуженный эколог России Андрей Пешков в разговоре с РБК назвал полигон в Балашихе «миной замедленного действия». «В связи с нарушениями всех возможных регламентов и порядков эти полигоны являются миной замедленного действия», — заявил он.

Эколог отметил, что работы по рекультивации полигона — «это видимость, имитация деятельности». По его словам, московское правительство заключило государственные контракты на «более чем десятилетие», но по прошествии пяти лет «сортировок, систем контроля за фильтратом и выбросом свалочного газа сделано не было».

Ранее, 9 сентября, Росприроднадзор возбудил дело после жалоб жителей юго-востока Москвы на запах сероводорода. Также ведомство начало проверку предприятий для выявления источников выбросов.



4 сентября было зафиксировано четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в районах Кожухово, Жулебино и Новокосино.

22 июня президент России Владимир Путин дал указание подмосковным властям закрыть мусорный полигон «Кучино». Свалку закрыли на следующий день и, по данным на 11 августа, наполовину засыпали грунтом. 8 августа вблизи «Кучино» проводилась внеплановая проверка чистоты воздуха, которая не выявила никаких превышений норм.

В августе в администрации городского округа сообщили, что рекультивация полигона «Кучино» начнется в марте 2018 года. Александр Коган оценил стоимость рекультивации в 4 млрд руб.