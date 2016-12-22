Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype

Пользователи мессенджера Skype по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Down Detector, который занимается мониторингом интернет-сервисов и сайтов.

Работа Skype была нарушена с 12:00 до 14:00 мск. На пике сбоя компания зафиксировала 225 отчетов, в которых сообщалось, что программу невозможно запустить. Также были обнаружены сбои при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений.

Проблема коснулась жителей России, Украины и Белоруссии, а также Великобритании, Филиппин и нескольких стран ЕС. В настоящий момент сервис устранил неполадки и работает в обычном режиме.

Предыдущий масштабный сбой в работе Skype был зафиксирован 3 августа 2017 года. О сбое сообщали пользователи России, Украины и Белоруссии, а также Великобритании, Японии, Индии, Вьетнама, Малайзии, Австралии, Израиля, ряда стран ЕС и США. Пользователи из этих стран также жаловались на проблемы со входом в аккаунт и сложности с отправкой и получением сообщений.