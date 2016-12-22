Порошенко назначил государственную стипендию режиссеру Олегу Сенцову

Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии деятелям культуры и искусства, включая осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Сенцов и еще 38 человек будут получать стипендии в течение двух лет.

Кроме того, девять стипендиатов будут получать выплаты пожизненно. В число девятерых стипендиатов входят художник Николай Грох, писатель Юрий Коваль, заслуженный работник культуры Украины Евгений Кравченков, архитектор Лидия Крейтор, артист Анатолий Кулик, заслуженный деятель искусств Александр Некрасов, режиссер Леонид Павловский, художник Владимир Чуб и писатель Павел Щегельский.

В мае 2015 года Порошенко уже назначал Сенцову государственную стипендию на два года.

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. Суд приговорил режиссера в августе 2015 года к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Его признали виновным в подготовке двух терактов на полуострове, приготовлении к подготовке еще одного теракта и создании террористической группы.

Президент Владимир Путин в декабре 2016 года прокомментировал вопрос режиссера Александра Сокурова о судьбе Сенцова и назвал эту тему «чувствительной». Он пообещал Сокурову «иметь в виду» этот вопрос, добавив, что он должен быть решен судебной системой.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Иркутской области 9 сентября сообщила, что Сенцова перевели из якутской колонии в СИЗО Иркутска. Причины перевода неизвестны. 12 сентября режиссера этапировали в Челябинск. В ОНК также не указали причин перевода Сенцова.

В поддержку режиссера выступали многие российские и западные культурные деятели, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мерил Стрип, а также российские режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин и Алексей Федорченко.