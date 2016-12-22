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Бывший самарский губернатор рассказал о важности новой должности
Политика, 17:03
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Бывший самарский губернатор рассказал о важности новой должности

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал свое назначение специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Об этом сообщает самарский портал 63.ru.

«То направление, на которое меня назначили, исключительно важно для главы государства и администрации президента. Эта структура новая, только начинающая работу», — заявил Меркушкин. По его словам, в Самарской области «ситуация выровнялась, пошли основные тренды, которые двигают регион вперед, работа налажена».

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Однако Меркушкин пожалел, что не успел выполнить до конца все планы, будучи на посту губернатора. «Этой осенью я планировал реструктуризацию областного правительства. По моему мнению, структуру кабинета министров можно было бы сделать эффективнее», — подчеркнул он.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Меркушкин ушел в отставку «по собственному желанию». Президент Владимир Путин принял отставку Меркушкина и назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио губернатора назначили экс-мэра Самары Дмитрия Азарова. Об этом стало известно во время рабочей встречи Путина и Азарова.

Источники РБК 21 сентября сообщали, что Меркушкин может покинуть свой пост из-за конфликта между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. По данным источников, Меркушкин «выкинул из избирательных списков» партии «Единая Россия» людей Чемезова и «напихал своих».

Как сообщил РБК другой источник, решение об отставке Меркушкина было ускорено из-за стадиона «Самара Арена», который должны построить к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам источника, экс-губернатор запросил дополнительные средства на постройку стадиона. Меркушкин занимал пост губернатора Самарской области с мая 2012 года.
Теги: отставка , Самарская область , Николай Меркушкин , Губернатор
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