В Чечне задержали группу торговцев нелегальным оружием

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Чеченской Республике задержали преступную группу, которая незаконно торговала оружием. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД республики.

Полицейские задержали лидера группы, 42-летнего жителя города Аргун, при попытке сбыта оружия и боеприпасов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного четыре пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и 150 боеприпасов, а также 11 глушителей.

Позднее были задержаны остальные члены группировки — два жителя Аргуна 1987 и 1994 годов рождения, житель Грозного 1971 года рождения и уроженец Ачхой-Мартановского района 1970 года рождения. У них изъяли 20 сигнальных пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, 360 боеприпасов и 27 глушителей. В МВД уточнили, что в подвале дома одного из задержанных был обнаружен цех по изготовлению и переделке оружия.

МВД России возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).