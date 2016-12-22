СК рассказал о причинах смерти туриста на перевале Дятлова

Управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области уточнило подробности смерти туриста на перевале Дятлова, сообщается на сайте ведомства. По данным СКР, эксперты не нашли на теле туриста следов насильственной смерти.

Точную причину смерти СК определит после судебно-медицинской экспертизы. Следователи установили, что погибший — мужчина 1959 года рождения. Он находился на перевале Дятлова вместе с туристической группой, которая не зарегистрировалась в контрольно-спасательных службах.

О смерти туриста в районе перевала Дятлова стало известно 18 сентября. Спасателям удалось добраться до погибшего только 22 сентября.

В январе 2016 года на перевале Дятлова туристы нашли тело неизвестного мужчины. Позднее эксперты установили, что мужчина погиб из-за переохлаждения. Его тело нашли на высоте 1095 м, средняя температура воздуха на перевале Дятлова в январе — минус 30 градусов.