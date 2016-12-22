Суд арестовал подозреваемого по делу о гибели 7 человек под Калининградом

Гвардейский районный суд Калининградской области арестовал на полтора месяца 34-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к гибели семи человек в ДТП под Гвардейском. Об этом сообщает портал «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу суда.

Против мужчины также возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент произошел 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области. По версии следствия, подозреваемый находился за рулем внедорожника Mercedes и ехал по трассе Калининград — Черняховск — Нестеров. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

В результате ДТП погибли семь человек, в том числе водитель микроавтобуса, еще девять человек пострадали. Водитель внедорожника был задержан 23 сентября и помещен в изолятор. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП.