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Глава Uber извинился перед жителями Лондона за ошибки компании
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Глава Uber извинился перед жителями Лондона за ошибки компании
Общество, 15:21
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Глава Uber извинился перед жителями Лондона за ошибки компании

Глава компании Uber Дара Хосровшахи извинился за ошибки компании перед жителями Лондона и пообещал оспорить отказ в продлении лицензии. Об этом говорится в открытом письме исполнительного директора, сообщает Reuters.

«От имени всех сотрудников Uber приношу извинения за совершенные нами ошибки. В то время как Uber совершил революцию в том, как люди передвигаются по всему миру, были и такие моменты, когда что-то шло не так. Это абсолютная правда», — сказал глава Uber. Он добавил, что в компании намерены обжаловать решение об отказе в продлении лицензии в «интересах миллионов лондонцев».

Хосровшахи подчеркнул, что компания готова меняться, «прислушиваясь к мнению» людей. Глава Uber добавил, что намерен вести бизнес по принципам гуманизма и терпимости.

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Ранее в сентябре руководство транспортной системы Лондона отказалось продлять лицензию Uber, которая истекает 30 сентября. В управлении транспорта пояснили, что Uber не отвечает требованиям, которые предъявляются к таксомоторным службам.

Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти Лондона и полиция были также обеспокоены тем, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом. При этом, как сообщала газета The Sunday Time, мэр Лондона отказывался встречаться с представителями компании уже на протяжении 16 месяцев.

Теги: Uber , Лондон , Такси
Главное
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