Кремль прокомментировал результаты на выборах в ФРГ партии противников ЕС

Результаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая на парламентских выборах в ФРГ заняла третье место, являются внутренним делом страны. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наш президент всегда отмечает, что в Москве всегда с уважением относятся к голосу избирателей в той или иной стране и не считают возможным каким-либо образом результаты этого волеизъявления комментировать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах правых партий в России, Песков подчеркнул, что «внутриполитическая партийная раскладка» в стране достаточно стабильна. Есть партия «Единая Россия», которая занимает лидирующие позиции, есть партии в парламентской оппозиции и непарламентские партии. «Количество партий у нас огромное, но ресурс влияния на электорат партий, о которых вы говорили [правых партий], в нашей стране минимальный», — уверен представитель Кремля.

Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября. «Альтернатива для Германии» заняла третье место и получит 94 места в бундестаге. Партия уступила на выборах консервативному блоку канцлера страны Ангелы Меркель, в который входит Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (246 мест в парламенте), а также Социально-демократической партии Германии (153 мандата). Немецкое издание ZDF отмечало, что блок Меркель показал худший результат за последние несколько лет. Меньше голосов блок получал только в 1949 году — 31%.

«Альтернатива для Германии» выступает за депортацию мигрантов из стран Ближнего Востока, а также за выход из Европейского союза. Партия заняла третье место впервые в своей истории, набрав 12% голосов избирателей.

Наибольшего успеха АдГ добилась на территориях, которые до 1990 года были частью коммунистической ГДР. В Бранденбурге​, Тюрингии и Мекленбурге партия получила свыше 20%, лишь ненамного отстав от ХДС. В Саксонии АдГ заняла первое место.