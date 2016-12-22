В Кремле отказались комментировать гибель российского генерала в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии. Как сообщает «Интерфакс», Песков переадресовал этот вопрос Министерству обороны.

«Это вопросы, которые следует адресовать Министерству обороны. По поводу награды, когда настанет время, мы сделаем соответствующее сообщение», — сказал пресс-секретарь.

О том, что в Сирии погиб российский генерал, стало известно накануне, 24 сентября. По данным Минобороны, Асапов погиб под минометным обстрелом боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Как уточняли в ведомстве, генерал оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зора.

Посмертно генерал-лейтенант «представлен к высокой государственной награде».

По данным Министерства обороны России, сирийская правительственная армия на 80% контролирует Дейр-эз-Зор — один из последних относительно крупных городов, захваченных боевиками ИГ. 21 сентября стало известно, что Дейр-эз-Зор планируется полностью очистить от террористов «в ближайшую неделю».

В начале сентября в Минобороны сообщили о гибели в результате обстрела боевиками в провинции Дейр-эз-Зор двоих российских военнослужащих. Таким образом, по официальным данным на 25 сентября этого года, с начала российской военной операции в Сирии погибли 38 российских военнослужащих.