Минфин предложил учитывать «семейный» конфликт интересов в госзакупках

Минфин предложил учитывать «семейный» конфликт интересов при госзакупках и запретить заказчикам привлекать к закупкам аффилированные юридические и физические лица. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под аффилированностью ведомство понимает брак или близкое родство с физлицами, которые являются «выгодоприобретателями, руководителями, членами правления юрлиц, индивидуальными предпринимателями — участниками закупок». При этом конфликт интересов предлагается учитывать при владении лицом или компанией от 10% в акционерном или уставном капитале компании.

​Запрет предлагается ввести с 1 января 2018 года. Контролировать его исполнение начиная с 1 января 2020 года​ Минфин предложил через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок.