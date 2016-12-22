Турция пригрозила перекрыть транзит нефти из Курдистана из-за референдума

Турция допустила возможность введения санкций против Иракского Курдистана, в котором проходит референдум о независимости. Об этом в эфире телеканала NTV заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он заявил, что если центральное правительство Ирака направит запрос, связанный с приостановкой транзита нефти, то Анкара примет меры. «Контролировать торговлю нефтью должен Багдад», — подчеркнул он.



Йылдырым отметил, что проведение референдума усугубит существующий хаос и нестабильность в регионе. По словам премьер-министра, в ответ на это Турция примет решения в сфере экономики, политики и безопасности. «Мы не вступаем в войну, но будем защищать нашу национальную безопасность», — сказал он.

В понедельник, 25 сентября, на территории курдской автономии Ирака начался референдум о независимости Иракского Курдистана. Решение о проведении голосования в июне принял совет политических партий Курдистана​. Против проведения референдума выступает центральное правительство Ирака, считающее данную процедуру неконституционной. Согласно действующей с 2005 года конституции, Курдистан является федеральным регионом с собственным законодательным органом.



Против проведения референдума выступают представители ряда стран. В частности, Турция и Иран опасаются, что это может усилить сепаратистские настроения среди курдского населения. В сентябре в МИД Турции заявили, что результаты голосования признаны не будут.

Кроме того, США призывали Курдистан отложить проведение референдума о независимости, чтобы не отвлекать власти от борьбы с террористами из «Исламского государства» (организация, запрещенная в России).

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума «Роснефть» и власти Иракского Курдистана подписали несколько соглашений о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов. В частности, «Роснефть» получила доступ к нефтепроводу, который ведет из Курдистана в Турцию. В феврале трейдинговое подразделение «Роснефти» договорилось о покупке у Курдистана нефти по предоплате в 2017–2019 годах.