Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»

Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа», у которой в связи с задолженностью перед топливными организациями массово задерживались рейсы, в том числе из Домодедово — основного аэропорта компании. Об этом представитель ведомства заявил «РИА Новости».

​«Ведомство проводит внеплановую проверку перевозчика», — сказал представитель Росавиации.

При этом в Генпрокуратуре 25 сентября обвинили Росавиацию в бездействии в ситуации с «ВИМ-Авиа». Как полагают в надзорном ведомстве, могут произойти новые массовые нарушения, связанные с задержками рейсов авиакомпанией. Также Генпрокуратура потребовала от Росавиации дать оценку соответствия «ВИМ-Авиа» сертификационным требованиям.

Кроме того, в Генпрокуратуре установили, что с января по август 2017 года «ВИМ-Авиа» выполнила 1020 рейсов с задержкой свыше двух часов, что составляет около 12% от общего количества.

Ранее в связи с массовыми задержками рейсов деятельностью «ВИМ-Авиа» заинтересовались Следственный комитет России и Приволжская транспортная прокуратура. Как сообщала РБК помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова, помимо организованных проверок против «проблемной» компании возбуждено два дела за задержку зарплат перед сотрудниками в 206 млн руб.

23 сентября компания задержала 14 рейсов из Домодедово. Были отложены рейсы как по России — в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, так и по международным направлениям в Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини, Ереван. По данным «Ведомостей», компания задолжала Домодедово более 500 млн руб., в результате аэропорт отказался обслуживать «ВИМ-Авиа» в долг.