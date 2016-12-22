ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму

Минфин предложил учитывать «семейный» конфликт интересов в госзакупках

Путин назначил бывшего мэра Самары ио губернатора области

Евро достиг двухмесячного минимума к рублю

Турция пригрозила перекрыть транзит нефти из Курдистана из-за референдума

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Армения заявила о признании русского языка в стране иностранным

В Англии задержали еще одного подозреваемого в теракте в метро

Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»

Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по позициям ее войск

Черчесов вернул Кокорина в сборную России

Курс евро на 26 сентября

EUR ЦБ: 68,56 (-0,52)

Курс доллара на 26 сентября

USD ЦБ: 57,57 (-0,09)

В Jaguar Land Rover рассказали о будущих новинках

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Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий

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В Подмосковье осудили женщину за похищение ребенка из больницы

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«Газпром» лишил ExxonMobil лидерства в рейтинге энергетических компаний

Цена нефти Brent превысила $57 впервые за полгода

Дворкович рассказал о ключевом навыке главы РАН

Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой

В Забайкальском крае при обрушении моста погибли два человека

Власти Татарстана опровергли предоставление помощи «ВИМ-Авиа»

Мединский объяснил установку бюстов Сталина и Ельцина в центре Москвы

В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности

Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова