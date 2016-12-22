В Англии задержали еще одного подозреваемого в теракте в метро

Полиция задержала седьмого подозреваемого в теракте в лондонском метро на станции «Парсонс Грин». Об этом говорится на сайте Службы столичной полиции (Скотленд-Ярд).
По данным полиции, 20-летнего мужчину задержали в Кардиффе примерно в 6 утра по местному времени. Подозреваемый находится под стражей, правоохранители также провели обыски по месту, где был задержан подозреваемый.
Как сообщает Скотленд-Ярд, одному подозреваемому предъявлено обвинение в организации теракта, трое человек, включая задержанного 25 сентября, остаются под стражей в полиции, еще троих отпустили после допроса. Один из задержанных — 18-летний юноша — оказался беженцем из Ирака.
Теракт в лондонском метро произошел 15 сентября. В результате взрыва самодельного устройства пострадали 30 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического».