Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,72 57,14 EUR Нал. 68,72 67,96 USD Бирж. 57,32 -0,19 EUR Бирж. 68,08 -0,58 USD ЦБ. 57,57 -0,09 EUR ЦБ. 68,56 -0,52 EUR/USD 1,19 -0,01 BTC/USD Бирж. 3762,16 +103,31 ММВБ 2056,23 +0,22% РТС 1130,12 +0,61% Brent 57,55 +1,14% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7307,75 -0,04%
В Англии задержали еще одного подозреваемого в теракте в метро
Лента новостей
Путин назначил бывшего мэра Самары ио губернатора области 13:54, Политика Евро достиг двухмесячного минимума к рублю 13:44, Деньги Турция пригрозила перекрыть транзит нефти из Курдистана из-за референдума 13:43, Общество Названы легче всего выдающие долгосрочные шенгенские визы страны 13:41, Общество НМГ учредила «Витрину» для создания «русского Hulu» 13:29, Технологии и медиа Армения заявила о признании русского языка в стране иностранным 13:25, Общество В Англии задержали еще одного подозреваемого в теракте в метро 13:23, Общество Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа» 13:21, Общество Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по позициям ее войск 13:16, Политика Черчесов вернул Кокорина в сборную России 13:15, Спорт В Jaguar Land Rover рассказали о будущих новинках 12:56, Авто Росавиация выдала «ВИМ-Авиа» разрешения на полеты в четыре страны 12:52, Бизнес Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий 12:51, Общество Рыболовлев назвал «выдумкой» статью о своем статусе нон грата в Монако 12:50, Бизнес В Подмосковье осудили женщину за похищение ребенка из больницы 12:47, Общество Генпрокуратура заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа» 12:32, Общество Холодное завтра: что будет с автомобилями в 2040 году 12:29, Авто «Газпром» лишил ExxonMobil лидерства в рейтинге энергетических компаний 12:29, Бизнес Цена нефти Brent превысила $57 впервые за полгода 12:18, Бизнес Дворкович рассказал о ключевом навыке главы РАН 12:14, Общество Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой 12:14, Общество В Забайкальском крае при обрушении моста погибли два человека 12:05, Общество Власти Татарстана опровергли предоставление помощи «ВИМ-Авиа» 12:03, Общество Мединский объяснил установку бюстов Сталина и Ельцина в центре Москвы 11:43, Общество В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности 11:43, Общество Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова 11:35, Общество
В Англии задержали еще одного подозреваемого в теракте в метро
Общество, 13:23
0
В Англии задержали еще одного подозреваемого в теракте в метро

Полиция задержала седьмого подозреваемого в теракте в лондонском метро на станции «Парсонс Грин». Об этом говорится на сайте Службы столичной полиции (Скотленд-Ярд).

По данным полиции, 20-летнего мужчину задержали в Кардиффе примерно в 6 утра по местному времени. Подозреваемый находится под стражей, ​правоохранители также провели обыски по месту, где был задержан подозреваемый.

Как сообщает Скотленд-Ярд, одному подозреваемому предъявлено обвинение в организации теракта, трое человек, включая задержанного 25 сентября, остаются под стражей в полиции, еще троих отпустили после допроса. Один из задержанных — 18-летний юноша — оказался беженцем из Ирака.

Взрыв на станции «Парсонс Грин» в метро Лондона. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Теракт в лондонском метро произошел 15 сентября. В результате взрыва самодельного устройства пострадали 30 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического».

Теги: метро , Лондон , Теракт , Терроризм
Главное
Путин назначил бывшего мэра Самары ио губернатора области Политика
Материалы по теме
Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе обнаружили поражающие элементы Общество
СМИ узнали о задержании угрожавшего взрывом в метро Петербурга вымогателя Общество
В Лондоне задержали второго человека по делу о теракте в метро Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку