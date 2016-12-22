Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,71 57,13 EUR Нал. 68,74 68,00 USD Бирж. 57,32 -0,18 EUR Бирж. 68,13 -0,53 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,19 -0,01 BTC/USD Бирж. 3756,41 +97,56 ММВБ 2051,50 -0,01% РТС 1127,50 +0,38% Brent 57,25 +0,62% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7289,20 -0,29%
Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий
Лента новостей
Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий 12:51, Общество Рыболовлев назвал «выдумкой» статью о своем статусе нон грата в Монако 12:50, Бизнес В Подмосковье осудили женщину за похищение ребенка из больницы 12:47, Общество Генпрокуратура заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа» 12:32, Общество Холодное завтра: что будет с автомобилями в 2040 году 12:29, Авто «Газпром» лишил ExxonMobil лидерства в рейтинге энергетических компаний 12:29, Бизнес Цена нефти Brent превысила $57 впервые за полгода 12:18, Бизнес Дворкович рассказал о ключевом навыке главы РАН 12:14, Общество Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой 12:14, Общество В Забайкальском крае при обрушении моста погибли два человека 12:05, Общество Власти Татарстана опровергли предоставление помощи «ВИМ-Авиа» 12:03, Общество Мединский объяснил установку бюстов Сталина и Ельцина в центре Москвы 11:43, Общество В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности 11:43, Общество Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова 11:35, Общество В Петергофе из здания школы эвакуировали 900 человек 11:29, Общество В Иракском Курдистане начался референдум о независимости 11:24, Политика Володин пообещал законодательно описать отношения человека и робота 11:22, Политика Глава МЭР отнес ситуацию с демографией в России к числу тяжелейших в мире 11:13, Общество Кабмин утвердил порядок определения промпродукции без аналогов в России 11:07, Экономика Оптический эффект: какие линзы для очков защищают глаза 10:51, Партнерский материал «Роскосмос» заявил о планах отправлять на орбиту космонавтов ОАЭ 10:51, Общество Глава «ПСЖ» предложил Кавани €1 млн за отказ от права бить пенальти 10:50, Спорт Как овладеть навыками ведения переговоров 10:46, РБК и Mitsubishi Electric Орешкин назвал причины «вылезших наружу» проблем банковского сектора 10:38, Экономика Gran Tourismo в море: первая гибридная суперъяхта Porsche 10:15, Стиль В Госдуме назвали дату создания законопроекта о регулировании криптовалют 10:12, Экономика АРСС поделится опытом возведения небоскребов 10:03, Пресс-релизы СМИ узнали об объявлении Рыболовлева персоной нон грата при дворе Монако 10:01, Бизнес
Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий
Общество, 12:51
0
Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий

Ахмата Ахметова — главу АО «ММЗ «Авангард», выпускающего ракеты для систем ПВО («дочка» концерна «Алмаз-Антей»), уволили за превышение должностных полномочий. Об этом говорится в пресс-релизе концерна, сообщает ТАСС.

По данным концерна, директор завода превысил должностные полномочия, не выполнял решения совета директоров «Авангарда», а также причинил репутационный вред интересам «Алмаз-Антея». Кроме того, в результате действий Ахметова АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Ахмет Мухаметов занимал пост гендиректора предприятия с сентября 2015 года, на заводе он работал с 1975 года. «Авангард» выпускает зенитные ракеты для ряда комплексов и систем ПВО, которые выпускает концерн «Алмаз-Антей», в том числе ракеты для систем С-300 и С-400.
 

Теги: «Алмаз-Антей» , превышение должностных полномочий , "Авангард"
Главное
Генпрокуратура заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа» Общество
Материалы по теме
«Алмаз-Антей» назвал политизированным отказ суда ЕС отменить санкции Политика
«Алмаз-Антей» заявил о начале разработки новых зенитных комплексов Технологии и медиа
«Алмаз-Антей» опроверг выводы международного следствия о гибели MH17 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку