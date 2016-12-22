Главу «дочки» «Алмаз-Антея» уволили за превышение должностных полномочий

Ахмата Ахметова — главу АО «ММЗ «Авангард», выпускающего ракеты для систем ПВО («дочка» концерна «Алмаз-Антей»), уволили за превышение должностных полномочий. Об этом говорится в пресс-релизе концерна, сообщает ТАСС.

По данным концерна, директор завода превысил должностные полномочия, не выполнял решения совета директоров «Авангарда», а также причинил репутационный вред интересам «Алмаз-Антея». Кроме того, в результате действий Ахметова АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Ахмет Мухаметов занимал пост гендиректора предприятия с сентября 2015 года, на заводе он работал с 1975 года. «Авангард» выпускает зенитные ракеты для ряда комплексов и систем ПВО, которые выпускает концерн «Алмаз-Антей», в том числе ракеты для систем С-300 и С-400.

