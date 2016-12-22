Цена нефти Brent превысила $57 впервые за полгода

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE впервые за период с 1 марта превысила $57 за барр. По состоянию на 12:00 мск цена составила $57,08 за барр., об этом cвидетельствуют данные торгов.

В последний раз отметка в $57 за барр. была пробита 1 марта текущего года — тогда максимальная стоимость фьючерса с поставкой в ноябре в течение дня составила $57,01. Однако на момент закрытия торгов показатель снизился до $56,36 за барр.

Министр энергетики Александр Новак 22 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке назвал текущие цены на нефть оптимальными и для производителей, и для потребителей. По его словам, это связано со снижением мировой добычи нефти после сделки со странами ОПЕК.

Как объяснял министр, через три месяца после сделки со странами ОПЕК цены на нефть стабилизировались и установились на уровне в $50 за барр. — с рынка было убрано примерно 350 млн барр. за первое полугодие. «И это имеет свой положительный эффект», — заключил министр.



В мае 2017 года срок действия соглашения со странами ОПЕК, заключенного в ноябре 2016 года и предполагающего сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки, был продлен на девять месяцев. Страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр. в сутки. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. барр.