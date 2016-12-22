В Подмосковье осудили женщину за похищение ребенка из больницы

Суд Московской области приговорил к пяти годам условно жительницу Подмосковья Елену Спахову за похищение в 2014 году из Дедовской больницы ребенка, которого оставила мать. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

40-летнюю женщину обвинили по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), максимальная санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 июня 2014 года Спахова решила похитить новорожденного мальчика из детского отделения больницы и «впоследствии выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок». Она проникла в отделение и в отсутствие людей в коридоре вынесла ребенка с территории больницы. Обвиняемая воспитывала ребенка вплоть до января 2017 года.

С момента похищения врачи не осматривали мальчика, ни в каких медицинских учреждениях ему помощь не оказывалась, отмечается в сообщении. В январе женщина выдала ребенка сотрудникам правоохранительных органов, после чего мальчика передали органам опеки и попечительства Министерства образования Московской области. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и активно способствовала расследованию, заключили в СК.