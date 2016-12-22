Дворкович рассказал о ключевом навыке главы РАН

Новый президент Российской академии наук (РАН) должен уметь работать в команде. Такое мнение высказал ​вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе общего собрания РАН, передает корреспондент РБК.

«Любой из выбранных кандидатов кроме любви к науке должен обладать еще одним качеством — это способность и готовность к командной работе. Готовность быть в команде и внутри РАН, и в более широкой, большей по масштабам команде», — рассказал Дворкович. Он подчеркнул, что «не хочет влиять» на ход выборов.

При этом вице-премьер заявил, что еще никому не удалось обеспечить командность в работе Академии, в том числе при реализации научных задач и «вызовов», стоящих перед страной.

Общее собрание РАН началось в понедельник. На пост главы учреждения претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах нужно набрать простое большинство голосов — 50% «плюс один» или более голосов. Избранник будет утвержден в должности президентом Владимиром Путиным.

В августе правительство заблокировало участие в выборах одного из претендентов на победу — проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Хохлова, поэтому он принял решение объединиться с академиком Александром Сергеевым. Кроме того, из списка претендентов власти вычеркнули директора Института иммунологии и физиологии Валерия Черешнева.

Как предположил в беседе с РБК профессор Михаил Гельфанд, «с очень большой вероятностью не выберут никого, а просто кого-нибудь назначат». Как рассказывал РБК источник в РАН, после исключения ряда претендентов выборы приняли «формальный и неопределенный» характер.