В Забайкальском крае при обрушении моста погибли два человека

В Забайкальском крае при обрушении моста в Могочинском районе погибли два человека, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В сообщении уточняется, что обрушение произошло на станции Ксеньевская на 6800 км Забайкальской железной дороги. Во время ремонтных работ обрушилась одна из железобетонных балок мостового пролета. При обрушении погиб один из монтеров, еще трое монтеров пострадали. По информации прокуратуры, спустя некоторое время обрушилась вторая мостовая балка, в результате чего погиб дорожный мастер.
Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения фермы железнодорожного моста, сообщили РБК в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуроры. «Сегодня троих пострадавших из Могочинской ЦРБ эвакуируют в Читу. Ориентировочно минут через 20 вертолет [с пострадавшими] приземлится», — сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края. По данным ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще двоих — средней степени тяжести. «Утром туда улетела бригада медицины катастроф, наши медики стабилизировали состояние тяжелого больного, чтобы его эвакуировать. [Пострадавших] госпитализируют в ближайшее время в дорожную клиническую больницу Читы», — пояснили в пресс-службе.
«Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 216 ч. 3 УК РФ (нарушение правил производства строительных, горных либо иных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц). Погибли два человека», — пояснили в пресс-службе.
Инцидент произошел в 11:20 мск 24 сентября, сообщается на сайте РЖД. «Причина происшествия устанавливается», — отметили в компании.