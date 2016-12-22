В Забайкальском крае при обрушении моста погибли два человека

В Забайкальском крае при обрушении моста в Могочинском районе погибли два человека, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В сообщении уточняется, что обрушение произошло на станции Ксеньевская на 6800 км Забайкальской железной дороги. Во время ремонтных работ обрушилась одна из железобетонных балок мостового пролета.​ При обрушении погиб один из монтеров, еще трое монтеров пострадали. ​По информации прокуратуры, спустя некоторое время обрушилась вторая мостовая балка, в результате чего погиб дорожный мастер.

Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения фермы железнодорожного моста, сообщили РБК в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуроры. «Сегодня троих пострадавших из Могочинской ЦРБ эвакуируют в Читу. Ориентировочно минут через 20 вертолет [с пострадавшими] приземлится», — сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края. По данным ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще двоих — средней степени тяжести. «Утром туда улетела бригада медицины катастроф, наши медики стабилизировали состояние тяжелого больного, чтобы его эвакуировать. [Пострадавших] госпитализируют в ближайшее время в дорожную клиническую больницу Читы», — пояснили в пресс-службе.

«Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 216 ч. 3 УК РФ (нарушение правил производства строительных, горных либо иных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц). Погибли два человека», — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел в 11:20 мск 24 сентября, сообщается на сайте РЖД. «Причина происшествия устанавливается», — отметили в компании.