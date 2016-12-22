В Петергофе из здания школы эвакуировали 900 человек

В Петергофе из-за пожара в здании школы №567 эвакуировали 900 человек, рассказала РБК секретарь учебного заведения.
«Пожар произошел по причине неисправности проводки», — пояснила она. В результате происшествия никто не пострадал, пожар потушили, отметила секретарь.
Информация о срабатывании сигнализации в школе №567, которая расположена по адресу: Петродворцовый район, Петергоф, ул. Шахматова, 10, поступила в 09:00 мск, сообщается на сайте главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Пожарные установили, что пожар возник на третьем этаже в неэксплуатируемом кабинете музыки. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Учеников и сотрудников школы эвакуировали еще до прибытия пожарных, отмечается в сообщении. Огонь удалось потушить в 09:50 мск, добавили в ведомстве.