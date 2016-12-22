Кабмин утвердил порядок определения промпродукции без аналогов в России

Правительство утвердило критерии и правила отнесения продукции к промышленной продукции, у которой нет произведенных в России аналогов. ​Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Постановление было утверждено 20 сентября. Документ также предусматривает «требования к организациям, которые проводят экспертизу параметров продукции для определения их отличий от параметров промышленной продукции, произведенной в России».

Установление порядка определения такой продукции «необходимо в контексте развития института специального инвестиционного контракта, для стимулирования импортозамещения в промышленности», пояснили в правительстве. Также это необходимо «для определения условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам для государственных и муниципальных нужд», говорится в документе.

Под параметрами продукции понимаются параметры, которые касаются функционального назначения, качественных характеристик или области применения. К ним можно отнести, к примеру, надежность, энергетическая эффективность, технологичность, безопасность, экологические параметры и другое.